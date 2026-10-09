Захарова: россияне в сложной ситуации за рубежом никогда не остаются без помощи

Основатель «Рыбаря» Михаил Звинчук, задержанный в Черногории, не останется без содействия российских дипломатов.
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