Фетисов о возможном допуске России к Олимпиаде: «Хоккей без флага и гимна возвращаться не должен»

Ранее появилась информация о том, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной 3-4 февраля. «Хоккей без флага и гимна возвращаться не должен, это мое мнение», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.