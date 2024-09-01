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Губернатор Руденя сообщил, что в тверском Конаково за ночь сбили пять дронов ВСУ

Губернатор Руденя сообщил, что в тверском Конаково за ночь сбили пять дронов ВСУ

В городе Конаково в Тверской области за ночь сбили пять дронов ВСУ (Вооруженных сил Украины). Об этом сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на заявление губернатора Тверской области Игоря Рудени в своем Telegram-канале.

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