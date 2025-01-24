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Из танкера "Волгонефть-239" откачано 1300 тонн топлива, сообщает Савельев

Из танкера "Волгонефть-239" откачано 1300 тонн топлива, сообщает Савельев

Председатель комиссии по ликвидации разлива нефтепродуктов Савельев объявил об успешной откачке 1300 тонн топлива из танкера "Волгонефть-239".

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