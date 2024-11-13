Медвежий угол
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Медвежий угол

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Предатели у нас встречаются крайне редко, а клинических идиотов в ВКС России вообще не держат

Предатели у нас встречаются крайне редко, а клинических идиотов в ВКС России вообще не держат

Для очередной попытки Украины организовать угон российского вертолёта характерно дичайшее недопонимание реалий — и уже, думается, не со стороны украинцев, а со стороны их западных кураторов.

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Комментарии
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Галина Чужая
Они-то себя предателями не считают потому, что они в душе торгаши. У таких людей  ещё с детства заложена червоточина - деньги решают всё. Поклонение доллару застит всё. И результат на лицо или на лице у таких. Для них главное  доллары, а мозги  для них вторично.
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22 час.
СЗ
Светлана Зуева
Продать всех и вся для них пустяковое дело.....два родных брата....одному достались бесплатно 4 колеса и он решил родному брату втюхать их за 200 евросов( благо второй чуть позже узнал об этом) и не купил.....удивителен мир хохла по продажности.....🙄🙄🙄
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22 час.
Григорий Худенко
Продажность - это...
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11 час.

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