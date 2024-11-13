Предатели у нас встречаются крайне редко, а клинических идиотов в ВКС России вообще не держат

Галина Чужая

Они-то себя предателями не считают потому, что они в душе торгаши. У таких людей ещё с детства заложена червоточина - деньги решают всё. Поклонение доллару застит всё. И результат на лицо или на лице у таких. Для них главное доллары, а мозги для них вторично.