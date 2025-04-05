«Плоскоземельщикам» не понравится. Опубликованные зрелищные космические видеозаписи Земли, сделанные в ходе миссии SpaceX Fram2

Продолжают появляться зрелищные кадры и видео, записанные в ходе полярной миссии SpaceX Fram2. В этот раз нам показали ускоренное (Timelapse) видео пролёта от Антарктиды до Арктики, а также нарезку других роликов, демонстрирующих нашу планету из космоса.