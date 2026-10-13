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Флик о 4:1 с «Галатасараем»: «Матч не был легким, соперник создал один момент и повел, а «Барса» принимала не лучшие решения в атаке. Ламин не забил, но был невероятен»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе над « Галатасараем » (4:1) в 2-м туре общего этапа ЛЧ и оценил игру Ламина Ямаля .

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