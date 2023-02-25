The Economist опубликовало записки украинского солдата о положении дел в ВСУ на фронте

Британский журнал The Economist опубликовал записки из дневника военнослужащего ВСУ, которому пришлось побывать на нескольких участках фронта, в том числе и в боях за Артемовск (Бахмут).
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