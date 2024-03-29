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В Узловой суд обязал местные власти выплатить деньги ребенку, на которого упали хоккейные ворота

В Узловой суд обязал местные власти выплатить деньги ребенку, на которого упали хоккейные ворота

Тульский областной суд рассмотрел апелляцию администрации Узловского района на решение, согласно которому власти обязали выплатить компенсацию морального вреда ребенку, на которого упали хоккейные ворота.

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