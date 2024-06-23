ВМФ РФ отработал «Калибрами» по военному аэродрому под Киевом : Карта специальной военной операции на Украине на 23 июня 2024 года Юлия СоколоваДо конца июня еще неделя, а бандеровцы уже насчитали 2400 ФАБов, которые прилетели на их позиции.