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ВМФ РФ отработал «Калибрами» по военному аэродрому под Киевом : Карта специальной военной операции на Украине на 23 июня 2024 года

ВМФ РФ отработал «Калибрами» по военному аэродрому под Киевом : Карта специальной военной операции на Украине на 23 июня 2024 года

ВМФ РФ отработал «Калибрами» по военному аэродрому под Киевом : Карта специальной военной операции на Украине на 23 июня 2024 года Юлия СоколоваДо конца июня еще неделя, а бандеровцы уже насчитали 2400 ФАБов, которые прилетели на их позиции.

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