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Майлз Бриджес: «Хочу извиниться перед всеми за боль и стыд, которые вы испытали из-за меня»

Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес во вторник публично извинился за инцидент с домашним насилием, из-за которого он пропустил прошлый сезон.

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