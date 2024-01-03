Четыре миссии и должности котов, о которых вы даже не догадывались

© РИА Новости Игорь Руссак Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Кажется, что коты — ленивые существа, которые проводят большую часть времени во сне, пишет Sasapost.