Четыре миссии и должности котов, о которых вы даже не догадывались

© РИА Новости Игорь Руссак Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Кажется, что коты — ленивые существа, которые проводят большую часть времени во сне, пишет Sasapost.
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