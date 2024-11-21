Гуру «1С»: День бухгалтера отмечают в России 21 ноября

В России 21 ноября отмечается День бухгалтера. Об истории праздника пишет издание URA.RU. Официально в РФ праздник учрежден не был, но дата, когда поздравляют всех, кто следит за денежным оборотом, выбрана не случайно.
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