Истребитель F-16 ВС ВСУ был сбит российской ПВО - Минобороны РФ

Российское министерство обороны подтвердило данные о том, что истребитель F-16 ВС ВСУ был сбит ПВО ВС РФ.
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