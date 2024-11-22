«Мы их только приветствуем», — сказал Песков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с мигрантами в стране.
«Это потребность»: Дмитрий Песков заявил, что Россия нуждается в мигрантах
Комментарии
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rМ
ruslava Митькина
Приветствует только прогнившая элита типа Пескова, которая живет в особняках с охраной, спрятавшая детей за бугром и ворочащая миллионами неправомерно нахапанных не деревянных средств, присосавшись к бюджетному мешку.
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17 час.
Сергей Oблезов
А народ гадает, кто вредит стране, кто деньги за мигрантов получает, кто заставляет наших граждан унижаться перед мигрантами, подвергаются нападкам от мигрантов, сколько уже жизней забрали эти сволочи, сколько изнасиловали наших женщин. Вот он голубчик отрабатывающий под шута при Путине! Приток мигрантов - это путь в никуда, это бизнес верхушки!
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9 час.
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