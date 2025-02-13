Школьники из Кугарчинского района Республики Башкортостан посетили Госавтоинспекцию Уфы

Сотрудники уфимской Госавтоинспекции организовали увлекательную экскурсию для школьников из деревни Таваканово, расположенной в Кугарчинском районе Республики Башкортостан.
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