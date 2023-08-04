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Александр Мостовой: «Промес – сильнейший футболист РПЛ после ухода Малкома»

Александр Мостовой: «Промес – сильнейший футболист РПЛ после ухода Малкома»

– Первые матчи сезона показали, что «Зениту» будет не так легко справиться с потерей Малкома. Креатива в атаке у команды явно не хватает.

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