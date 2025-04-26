Израильские удары по Газе унесли почти 20 жизней

В результате утренних авиаударов Израиля по сектору Газа зафиксированы десятки погибших, среди которых значительная часть жертв находилась в городе Газа, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники.
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