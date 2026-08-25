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Энцо согласился перейти в «Ман Сити». Клуб направит предложение «Челси» до конца трансферного окна

«Манчестер Сити» готовит официальное предложение «Челси» по Энцо Фернандесу . Аргентинский полузащитник уже дал согласие на переход, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

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