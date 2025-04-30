Сильный пожар произошел в центре Тбилиси на вещевом рынке

Политика как она есть

Сильный пожар возник в центре Тбилиси на вещевом рынке у станции метро «Вокзальная площадь». Об этом в среду, 30 апреля, сообщили грузинские СМИ со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД страны.