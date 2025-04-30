Политика как он...
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Политика как она есть

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Сильный пожар произошел в центре Тбилиси на вещевом рынке

Сильный пожар произошел в центре Тбилиси на вещевом рынке

Сильный пожар возник в центре Тбилиси на вещевом рынке у станции метро «Вокзальная площадь». Об этом в среду, 30 апреля, сообщили грузинские СМИ со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД страны.

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