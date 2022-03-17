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Каменский о серии со СКА: «Спартаку» будет тяжело войти в матчи, но ребята профессионалы. У команды много сил и желания»

Валерий Каменский поделился мыслями в преддверии старта серии СКА – «Спартак». «Спартаку» будет тяжело, они давно не проводили официальных матчей, а тут все-таки прошел первый раунд.

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