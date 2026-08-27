Дикая природа в объективе мастера: 22 кадра, от которых захватывает дух

Фотограф из Коста-Рики Луис Солано Поше известен своим уникальным взглядом на мир. Его работы — это не просто документальная съемка, а настоящее искусство, позволяющее увидеть красоту планеты в самых неожиданных ракурсах.
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