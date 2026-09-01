Кибермошенники вовлекают подростков в преступные схемы с помощью ИИ

С наступлением учебного года эксперты «Ростелекома» обращают внимание родителей и педагогов на очередной тревожный тренд: злоумышленники переходят к нестандартным, более изощренным методам вовлечения детей и подростков в преступные схемы.
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