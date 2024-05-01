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Кристенсон о победе казанского «Зенита» в чемпионате России: «Секрет в команде. В важные моменты все стараются играть на максимум»

Казанцы обыграли московское «Динамо» в трех матчах финальной серии чемпионата России по волейболу. – Мы разговаривали с вами ровно год назад на том же месте.

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