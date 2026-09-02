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proavto21

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Какой мотор от АвтоВАЗа действительно удобнее в повседневной жизни: сравниваю 8 и 16 клапанов на опыте

Какой мотор от АвтоВАЗа действительно удобнее в повседневной жизни: сравниваю 8 и 16 клапанов на опыте

Споры вокруг того, какой из вазовских двигателей заслуживает внимания, не утихают годами. Одни убеждены, что переплачивать за современные решения бессмысленно, другие уверяют, что без дополнительных клапанов автомобиль превращается в овощ.

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