Разбой, кража, нападение на сослуживца: двое военных в Приморье стали уголовниками

Разбой, кража, нападение на сослуживца: двое военных в Приморье стали уголовниками

В конце 2020 года двое пьяных военнослужащих в Черниговке  сперва обокрали спящего сослуживца, а затем  избили его и забрали деньги.

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