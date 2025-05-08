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Царьград

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Обвиняемый в убийстве женщины, найденной в машине Гоши Куценко, пожаловался на угрозы

Обвиняемый в убийстве женщины, найденной в машине Гоши Куценко, пожаловался на угрозы

Тело женщины было найдено 20 января в припаркованном "Запорожце" актёра.Альберту Абдуллину, обвиняемому в жестоком убийстве женщины, которую подбросили в автомобиль Гоши Куценко, угрожают сокамерники.

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