Премьер Армении ответил на вопрос о возможной войне с Азербайджаном: Удивлены были все

Никол Пашинян сказал прямо, боится ли он возобновления боевых действий в регионеГлава армянского правительства в своём последнем интервью не обошёл стороной вопрос о возможности начала войны в регионе Южного Кавказа.
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