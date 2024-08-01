Депутат Рады Безуглая заявила о неподготовленности Торецка к обороне

Eduard Украина не исчезнет и Торецк,Комик и его шайка исчезнут на просторах Сибири!

Eduard Это как надо одурачить людей,что бы владельцы(Россия) оказалась "вором" Укратны,а прохвосты Европы "владельцами"? Видатт в песеньках не анаша была,а атомная бомба с радиацией!