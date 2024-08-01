Украинские военные не подготовили Торецк к обороне, сообщила в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая по итогам посещения города.
Депутат Рады Безуглая заявила о неподготовленности Торецка к обороне
Комментарии
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Eduard
Украина не исчезнет и Торецк,Комик и его шайка исчезнут на просторах Сибири!
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16 час.
Eduard
Это как надо одурачить людей,что бы владельцы(Россия) оказалась "вором" Укратны,а прохвосты Европы "владельцами"? Видатт в песеньках не анаша была,а атомная бомба с радиацией!
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16 час.
Eduard
Кому Украине "передать" собираются мы все догодалпсь.Насколько это честно и Законно тоже!
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16 час.
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