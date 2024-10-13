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Два трупа и четыре шприца нашли в квартире на Белы Куна

Во Фрунзенском районе Петербурга найдены два трупа – мужчины и женщины. Как стало известно Мойке78, инцидент произошел 12 октября в квартире дома на улице Белы Куна, где мужчина обнаружил труп своего 34-летнего сына, а также его 29-летней сожительницы.

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