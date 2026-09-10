Агентство Moody’s впервые присвоило рейтинги надежности дочерним страховым компаниям в составе Freedom Holding Corp.

Агентство Moody’s впервые присвоило долгосрочные рейтинги дочерним компаниям, которые входят в состав международной инвестиционной и технологической корпорации Freedom Holding Corp.
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