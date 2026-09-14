Россия ввела запрет на экспорт нефтепродуктов для насыщения внутреннего рынка

Россия официально ввела запрет на экспорт нефтепродуктов, что стало значимым шагом, способным оказать влияние на мировые рынки.
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