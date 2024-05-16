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RT помог воссоединиться семье из Авдеевки

RT помог воссоединиться семье из Авдеевки

Военкор RT Максим аль-Тури рассказал, как помог воссоединится семье из Авдеевки.Документалист канала Ольга Кирий нашла в освобожденном российскими войсками городе пожилую женщину, которая долго искала дочь из Якутии.

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