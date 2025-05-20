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Михаил Чаплыга: Уже началась Третья мировая, и кто в ней победит?

Михаил Чаплыга: Уже началась Третья мировая, и кто в ней победит?

Правда ли, что никогда Янукович не был пророссийским? Как Китай наживается на войне в Украине? И почему Украина не станет частью ЕС, даже если захочет? Украинский политический эксперт Михаил Чаплыга ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Василия Апасова.

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