Михаил Чаплыга: Уже началась Третья мировая, и кто в ней победит?

Правда ли, что никогда Янукович не был пророссийским? Как Китай наживается на войне в Украине? И почему Украина не станет частью ЕС, даже если захочет? Украинский политический эксперт Михаил Чаплыга ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Василия Апасова.