Михаил Чаплыга: Уже началась Третья мировая, и кто в ней победит?

Правда ли, что никогда Янукович не был пророссийским? Как Китай наживается на войне в Украине? И почему Украина не станет частью ЕС, даже если захочет? Украинский политический эксперт Михаил Чаплыга ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Василия Апасова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии