Рекламные ролики автомобилей, которые были запрещены к показу на телевидении

Эффективная реклама должна быть в первую очередь эффектной, но порой в попытках привлечь больше зрителей маркетологи идут на нестандартные шаги, которыми в конечном счете и вовсе лишают себя телевизионной аудитории.
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