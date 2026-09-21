Китай увеличил импорт СПГ из России на 28%

Китай в январе–августе увеличил импорт СПГ из России на 28,2% год к году, до 5,15 млн тонн, следует из данных Главного таможенного управления КНР.
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