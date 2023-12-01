«Изоляция России от ВТО – то, чего добивается Запад» – Минэкономразвития РФ

Запад добивается изоляции России от Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития РФ в ответ на запрос РИА «Новый День», следует ли России выйти из этой организации, как неоднократно предлагали депутаты Госдумы, в том числе от партии «Единая Россия», после начала специальной военной операции.