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Правила пломбировки счетчиков воды

Правила пломбировки счетчиков воды

Сегодня проблема выбора использовать счетчик воды или нет практически не актуальна. Каждому ясно, что нормативы ежемесячного потребления воды значительно завышены и превышают реальные расходы, поэтому людям без водосчетчика приходится переплачивать за комуслуги каждый раз.

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