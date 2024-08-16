Правила пломбировки счетчиков воды

Сегодня проблема выбора использовать счетчик воды или нет практически не актуальна. Каждому ясно, что нормативы ежемесячного потребления воды значительно завышены и превышают реальные расходы, поэтому людям без водосчетчика приходится переплачивать за комуслуги каждый раз.
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