Самая короткая война в истории: эксперты смоделировали возможный конфликт США и Дании за Гренландию

Моделируя вероятный сценарий военного конфликта между Копенгагеном и Вашингтоном, эксперты Politico считают, что потенциальная война США с Данией за Гренландию может стать самой короткой в мировой истории.
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