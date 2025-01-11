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Самая короткая война в истории: эксперты смоделировали возможный конфликт США и Дании за Гренландию

Самая короткая война в истории: эксперты смоделировали возможный конфликт США и Дании за Гренландию

Моделируя вероятный сценарий военного конфликта между Копенгагеном и Вашингтоном, эксперты Politico считают, что потенциальная война США с Данией  за Гренландию может стать самой короткой в мировой истории.

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EV
Evgeni Velesik
Американские военные находятся в Германии с 1945 года!
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