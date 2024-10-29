Цзюцзян (WTA). 2-й круг. Рахимова сыграет с Приданкиной, Зигемунд – с Корпач

Сетка турнира здесь. Jiangxi Open Цзюцзян, Китай 28 октября – 3 ноября 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Открытые корты, хард Второй круг Елена Приданкина (Россия) Камилла Рахимова (Россия) Дата проведения 30 октября, 08.
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