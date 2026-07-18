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Вот это да! Тайна Усольцевых обрастает новыми подробностями: глава семьи его скелеты в шкафу

Вот это да! Тайна Усольцевых обрастает новыми подробностями: глава семьи его скелеты в шкафу

Новые данные о семье Усольцевых: перед исчезновением Сергей десятки раз выезжал за границу Спустя более девяти месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае поиски в тайге не дали результата.

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