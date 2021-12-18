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Испытания американской гиперзвуковой ракеты вновь закончились неудачей

Испытания американской гиперзвуковой ракеты вновь закончились неудачей

В США в третий раз провалился испытательный пуск авиационной гиперзвуковой ракеты. ВВС США в третий раз не смогли провести успешные испытания ракетного ускорителя на прототипе гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon, (ARRW).

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