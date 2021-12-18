Испытания американской гиперзвуковой ракеты вновь закончились неудачей

Будни мужчин. Все что нам интересно

В США в третий раз провалился испытательный пуск авиационной гиперзвуковой ракеты. ВВС США в третий раз не смогли провести успешные испытания ракетного ускорителя на прототипе гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon, (ARRW).