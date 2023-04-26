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ВСУ обстреляли Донецк 20 ракетами из РСЗО

ВСУ обстреляли Донецк 20 ракетами из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из РСЗО. Об этом 26 апреля сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в Донецкой Народной Республике (ДНР), в своем Telegram-канале.

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