Экспорт обрушился, суда не ходят: украинские порты стали слишком опасными

Виктор Луговой

На Констанцу, значит...? Так. Если дальше гнать по румынской железяке, то - какие у них там ж/д переходы к хiхлам? Кымпулунг - Тересва, Валя-Вышеулуй - Деловое, Викшаны - Вадул-Сирет и вроде всё. Линия вдоль Тисы на север - всё время пересекает Тису по мостам, то есть там куча мостов. В Вадул-Сирете исторически была перекатка телег на нашу колею... В принципе, могут попробовать через молдавов (Яссы - Унгены) Будут заморачиваться с железякой - или погонят автотранспортом? А автопереходов там поболей.