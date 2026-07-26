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Аргументы и Факты

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Аллерголог Логина объяснила, как защититься от пыльцы в разгар цветения

Аллерголог Логина объяснила, как защититься от пыльцы в разгар цветения

Аллергикам во время пика цветения трав следует реже выходить на улицу, пользоваться респиратором и временно исключить из рациона некоторые продукты, рассказала «Москве 24» иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

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