Аллерголог Логина объяснила, как защититься от пыльцы в разгар цветения

Аллергикам во время пика цветения трав следует реже выходить на улицу, пользоваться респиратором и временно исключить из рациона некоторые продукты, рассказала «Москве 24» иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
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