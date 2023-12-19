Соседов упрекнул НТВ в «чудовищной неблагодарности» после увольнения из шоу «За гранью»

Музыкальный критик Сергей Соседов, который лишился поста ведущего ток-шоу «За гранью» на канале НТВ, заявил в беседе с изданием «СтарХит», что воспринимает свое увольнение из программы как «чудовищную неблагодарность».
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