Депутат Рады: пребывание Зеленского у власти будет худшим сценарием для Украины

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук на своем YouTube-канале заявил, что худшим сценарием для Украины будет пребывание президента Владимира Зеленского у власти после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии