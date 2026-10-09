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РФ атаковали 505 БПЛА. Девять человек ранены в Калуге, горел завод в Тверской области

РФ атаковали 505 БПЛА. Девять человек ранены в Калуге, горел завод в Тверской области

Киев продолжает наносить дальнобойные удары по российским регионам. С 8 вечера 8 октября до 8 утра 9 октября над территорией РФ было перехвачено и уничтожено 505 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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