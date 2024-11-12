FT: Еврокомиссия хочет перенаправить на оборону 392 млрд евро из бюджета ЕС

Global Look Press/Christoph Soeder/dpa Еврокомиссия планирует перевести на оборонные нужды 392 миллиарда евро, заложенные в бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы на сокращение экономического неравенства между входящими в объединение странами.
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