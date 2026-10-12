Украинские эксперты опасаются реванша ВС РФ под Красным Лиманом

После взятия под контроль российской армией Купянска-Узлового прижатыми к реке Оскол оказались подразделения противника.
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